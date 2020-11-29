Очередное коррупционное дело раскрыто в Витебске: директор госпредприятия причинил ущерб свыше 200 тыс рублей

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Власть
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Директор витебского госпредприятия причинил ущерб свыше 200 тыс. рублей при закупке товаров через подконтрольную фирму. Об этом сообщили «Витебскому Курьеру» в пресс-службе КГК.

Директор витебского государственного предприятия по монтажу, техобслуживанию и ремонту холодильного оборудования подозревается в организации посреднической схемы закупки товаров через подконтрольную фирму. Факт злоупотребления служебными полномочиями выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области.

Руководитель госпредприятия с 2017 года наладил поставку оборудования и комплектующих не напрямую от поставщиков, а через коммерческую фирму, среди учредителей которой были он сам и его сын. Как следствие, конечная стоимость приобретенных товаров возросла почти вдвое. Разница в цене аккумулировалась на счетах фирмы-посредника.

Кроме того, директор составлял подложные документы: работники госпредприятия осуществляли техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования сельхозорганизаций региона, а в актах выполненных работ фигурировала все та же посредническая фирма. В результате выручка поступала не субъекту хозяйствования государственной формы собственности, а коммерческой структуре.

Госпредприятию причинен ущерб в размере свыше 200 тыс. рублей.

За злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, в отношении директора витебского предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса. На имущество подозреваемого наложен арест. Ведется предварительное расследование.

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