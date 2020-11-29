Вышла книга об известном художнике из Витебска Лазаре Хидекеле

Стало известно, что в Нью-Йорке (США) прошла презентация книги «Нас поймут через 100 лет. Лазарь Хидекель» Лазаря Хидекеля. Книга вышла на русском и английском языках.
Книга появилась на свет благодаря сотрудничеству Центра белорусско-еврейского культурного наследия (Минск) и Общества Лазаря Хидекеля (Нью-Йорк).
Цитата Хидекеля – «Нас поймут через 100 лет» – стала названием книги.
Презентация книги Хидекеля стала завершающим мероприятием художественного проекта #UNOVIS100, который был организован к 100-летию витебского художественного объединения УНОВИС («Утвердители нового искусства»). «Витебский курьер» ранее писал о ключевых мероприятиях проекта.
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