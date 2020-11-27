УЕФА утвердил состав корзин для жеребьёвки отбора на ЧМ-2022

Стало известно, что утверждены корзины для жеребьёвки отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года. Они были утверждены Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Данные появились в интернете, на сайте Международная федерация футбола (ФИФА). Распределение команд по корзинам прошло на основании мирового рейтинга организации FIFA. Отметим, что сборная Беларуси оказалась в четвертой корзине. Жеребьевка состоится 7 декабря в онлайн-формате. Для этого будут сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Процедура принятие решения о играх сборных в рамках корзин предполагает случайный выбор. Таким образом, с помощью жеребьёвки определяются пары команд-участников, которые померятся силами.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Престижный футбольный турнир впервые в истории состоится зимой, а не летом. Такое решение было принято организаторами чемпионата в целях обеспечения безопасности игроков и болельщиков из-за испепеляющей летней жары на Ближнем Востоке. Зимой же климат в этих граях более прохладный, если можно так сказать. В любом случае, этот вариант единственно приемлемый, посчитали организаторы.

Катар станет первой в истории арабской страной, которая примет первенство. Матчи пройдут на восьми стадионах в семи городах, сообщает https://stavkifb.ru. В турнире примут участие 32 футбольные сборные.

Все корзин был сформирован согласно рейтингу европейских сборных. Состав корзин выглядит следующим образом:

первая крзина: Англия, Италия, Бельгия, Германия, Франция, Португалия, Испания, Хорватия, Дания, Нидерланды.

вторая крзина: Швейцария, Украина, Уэльс, Австрия, Польша, Швеция, Румыния, Сербия, Турция, Словакия.

третья крзина: Россия, Шотландия, Венгрия, Норвегия, Ирландия, Чехия, Исландия, Северная Ирландия, Греция, Финляндия.

четвертая крзина: Беларусь, Босния и Герцеговина, Израиль, Словения, Черногория, Северная Македония, Грузия, Албания, Болгария, Люксембург.

пятая крзина: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

шестая крзина: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

История чемпионата мира по футболу началась в 1928 году. Именно тогда президент ФИФА Жюль Римэ решил провести первый международный футбольный турнир. Со временем появились тавки на футбол. Первый чемпионат был проведен в Уругвае в 1930 году, был оспорен в качестве финального турнира, так как в нем участвовало только 13 команд.