Министром здравоохранения назначен Дмитрий Пиневич

Александр Лукашенко назначил Дмитрия Пиневича министром здравоохранения Беларуси. Ранее он работал в должности исполняющего обязанности министра здравоохранения.

Дмитрий Пиневич родился в семье учителей в 1967 году в Вилейском районе. После окончания школы с золотой медалью, в 1984—1990 годах обучался в Ленинградской военно-медицинской академии имени Кирова на факультете лечебного дела, которую окончил с отличием, получил красный диплом и золотую медаль.

По распределению в 1990—1992 годах работал врачом медицинской службы в/ч 78530 в городе Вознесенск Николаевской области Украины.

Вернулся в Беларусь, где на протяжении десяти лет работал в различных поликлиниках и больницах Минска: в 1993—1994 годах — врачом-хирургом 36-й городской поликлиники, в 1994—1999 годах — заместителем главного врача по медицинской части для гражданской обороны 5-й городской клинической больницы, в 1999—2002 годах — главным врачом 6-й городской клинической больницы.

С 2002 года — на административных должностях. В январе—июне 2002 года был начальником управления контроля органов здравоохранения, социальной защиты, спорта и туризма управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

В 2002—2011 годах возглавлял комитет по здравоохранению Мингорисполкома.В 2005 году окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «деловое администрирование».

В 2011—2020 годах — первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь. 24 августа 2020 года, после отставки Владимира Караника, назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Беларуси.

Является председателем медицинской и антидопинговой комиссии НОК Беларуси. Автор публикаций на темы охраны здоровья, общественного здоровья.