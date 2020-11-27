Министром здравоохранения назначен Дмитрий Пиневич

Фото: sb.by
Здоровье
Опубликовано

Александр Лукашенко назначил Дмитрия Пиневича министром здравоохранения Беларуси. Ранее он работал в должности исполняющего обязанности министра здравоохранения.

Дмитрий Пиневич родился в семье учителей в 1967 году в Вилейском районе. После окончания школы с золотой медалью, в 1984—1990 годах обучался в Ленинградской военно-медицинской академии имени Кирова на факультете лечебного дела, которую окончил с отличием, получил красный диплом и золотую медаль.

По распределению в 1990—1992 годах работал врачом медицинской службы в/ч 78530 в городе Вознесенск Николаевской области Украины.

Вернулся в Беларусь, где на протяжении десяти лет работал в различных поликлиниках и больницах Минска: в 1993—1994 годах — врачом-хирургом 36-й городской поликлиники, в 1994—1999 годах — заместителем главного врача по медицинской части для гражданской обороны 5-й городской клинической больницы, в 1999—2002 годах — главным врачом 6-й городской клинической больницы.

С 2002 года — на административных должностях. В январе—июне 2002 года был начальником управления контроля органов здравоохранения, социальной защиты, спорта и туризма управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

В 2002—2011 годах возглавлял комитет по здравоохранению Мингорисполкома.В 2005 году окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «деловое администрирование».

В 2011—2020 годах — первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь. 24 августа 2020 года, после отставки Владимира Караника, назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Беларуси.

Является председателем медицинской и антидопинговой комиссии НОК Беларуси. Автор публикаций на темы охраны здоровья, общественного здоровья.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Вадим Прокопьев раскрыл подробности убийства Романа Бондаренко

Вадим Прокопьев раскрыл подробности убийства Романа Бондаренко

7 неожиданных фактов про Владимира Короткевича

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

Где будет Черная пятница в Витебске

беларусь министр здравоохранения Пиневич Дмитрий
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Корпус Витебского онкодиспансера перепрофилируют под прием пациентов с COVID-19
С 16 ноября под прием пациентов с COVID-19 будет перепрофилирован
01.1k.
В Полоцке и Полоцком районе с 11 ноября вводится обязательный масочный режим
С 11 ноября в Полоцке и Полоцком районе вводят обязательный
0601
Новый рентгенодиагностический комплекс установили в Чашникской больнице
В Чашникской больнице завершили установку оборудования
0372
Лукашенко — белорусским врачам : «Уехал в Польшу — назад не вернешься»
Александр Лукашенко прокомментировал заявление польского
0498
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)