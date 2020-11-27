Семья Романа Бондаренко заявила в милицию из-за прослушки

Фото: БелаПАН
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26 ноября, в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сообщили, что минская милиция проведет проверку по заявлению родных погибшего Романа Бондаренко. Как проинформировала пресс-секретарь управления Наталья Ганусевич, проверку проведут сотрудники РУВД Центрального района столицы. Родные заявили в милицию, что после смерти Романа их телефоны были на прослушке. А потом записи некоторых разговоров были опубликованы в СМИ.

Напомним, что вечером 11 ноября Роман Бондаренко был избит неизвестными на «Площади Перемен». В больницу скорой медицинской помощи Минска с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами его доставили из Центрального РУВД. Несмотря на усилия врачей, на следующий день он умер. На данный момент проверку по факту его смерти проводит Генпрокуратура, однако уголовного дела до сих пор нет.

По одной из версий, к задержанию и избиению Романа Бондаренко могут быть причастны глава федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и кикбоксер Дмитрий Шакута. Они играют в одной команде с Виктором Лукашенко. На прошлой неделе Александр Лукашенко обещал рассказать подробности о «сливах в Telegram-каналах».

 

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