Семья Романа Бондаренко заявила в милицию из-за прослушки

Напомним, что вечером 11 ноября Роман Бондаренко был избит неизвестными на «Площади Перемен». В больницу скорой медицинской помощи Минска с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами его доставили из Центрального РУВД. Несмотря на усилия врачей, на следующий день он умер. На данный момент проверку по факту его смерти проводит Генпрокуратура, однако уголовного дела до сих пор нет.

По одной из версий, к задержанию и избиению Романа Бондаренко могут быть причастны глава федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и кикбоксер Дмитрий Шакута. Они играют в одной команде с Виктором Лукашенко. На прошлой неделе Александр Лукашенко обещал рассказать подробности о «сливах в Telegram-каналах».