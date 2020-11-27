«Из-за ревности»: в Витебске 64-летняя жена избила мужа горячей сковородкой с разогретым маслом

О произошедшем в Витебске семейном скандале, закончившимся уголовным делом, рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
По ее словам, 64-летняя витеблянка избила мужа горячей сковородой, после чего нанесла несколько ударов ножом.
На почве ревности между супругами возникла ссора, завязалась драка, в ходе которой обиженная жена нанесла мужу удары руками, ногами и попавшими под руку предметами, в том числе ножом и горячей сковородой с разогретым маслом, пишет kp.by.
Мужчина убежал, а соседи вызвали ему скорую помощь.
Расследование уголовного дела (по ч. 1 ст. 147 УК — «умышленное причинение тяжкого телесного повреждения») завершено. Ревнивице предъявлено обвинение, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Впереди суд.