Александр Лукашенко находится в 6-ой Городской клинической больнице Минска

Фото: БелТА
Власть
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 Александр Лукашенко посещает 6-ю Городскую клиническую больницу Минска. В рамках визита он намерен посмотреть организацию лечебного процесса пациентов с коронавирусом и, в общем, лечебного процесса. Запланировано, что Лукашенко войдет в блок с больными «ковидом» и даже в реанимацию к пациентам на ИВЛ. Также Лукашенко намерен еще и пообщаться с медработниками больницы, передает БелТА.

6-я горбольница Минска является одним из ведущих медучреждений столицы. Коечный фонд больницы рассчитан на 950 мест, медпомощь оказывается по терапевтическому, хирургическому, травматолого-ортопедическому и акушерско-гинекологическому направлениям.

С февраля 2020-го года отделения больницы перепрофилированы под инфекционные. Медпомощь больным с коронавирусом оказывают более тысячи медиков и сотрудников. С начала пандемии в 6-ой больнице вылечились от коронавируса 5,5 тысячи пациентов. Ежедневно в больнице — свыше 700 «ковидных» больных.

Еще сообщается, что в Беларуси продолжает расти заболеваемость пневмониями. В стационарах по все республике находится свыше 25,5 тысячи человек — это больше данных летнего пикового уровня.

— Удельный вес тяжелобольных пациентов составляет на данный момент 9,3 процента, на ИВЛ находятся 461 пациент.

В стационарах Минска находятся на лечении свыше 4,3 тысячи пациентов с диагнозом «пневмония», в том числе 4 173 человека с пневмонией, вызванной коронавирусом. На амбулаторном лечении в Минске — почти 3,6 тысячи больных пневмонией, из которых с «ковидом» более 1,9 тысячи человек.

Всего на домашнем лечении в столице находятся более 19 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. В поликлиниках работают 323 контактные группы, под меднаблюдением находятся 11 тысяч контактов первого уровня.

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