Макей: мы будем противодействовать попыткам использовать в Беларуси революционные методы

Власть
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск будет вместе с партнерами в рамках ОДКБ, Союзного государства и СНГ противодействовать попыткам осуществить революцию в стране.

«Мы видим то, что происходит, адекватно оцениваем ситуацию. Мы не допустим того, чтобы подобного рода революционные методы использовались в Беларуси. Конечно же, мы будем противодействовать этим попыткам на международной арене вместе с нашими партнерами в рамках ОДКБ, Союзного государства, СНГ и других структур», — сказал министр на пресс-конференции в четверг в Минске.

Он подчеркнул, что у ряда западных политиков «есть желание сменить неугодный режим, … надо его сменить любым способом – через революцию в данной ситуации».

«Мое личное мнение: я тоже за перемены, но, я считаю, перемены должны происходить эволюционным способом, спокойно, в рамках совершенствования законодательства, через внутринациональный диалог, через совершенствование конституции, но ни в коей мере не через революцию, которая ничего хорошего не принесет ни стране, ни народу», — добавил министр.

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