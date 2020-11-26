Макей: мы будем противодействовать попыткам использовать в Беларуси революционные методы

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск будет вместе с партнерами в рамках ОДКБ, Союзного государства и СНГ противодействовать попыткам осуществить революцию в стране.

«Мы видим то, что происходит, адекватно оцениваем ситуацию. Мы не допустим того, чтобы подобного рода революционные методы использовались в Беларуси. Конечно же, мы будем противодействовать этим попыткам на международной арене вместе с нашими партнерами в рамках ОДКБ, Союзного государства, СНГ и других структур», — сказал министр на пресс-конференции в четверг в Минске.

Он подчеркнул, что у ряда западных политиков «есть желание сменить неугодный режим, … надо его сменить любым способом – через революцию в данной ситуации».