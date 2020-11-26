К стачке присоединяются новые лица – из Минска, Солигорска, Новополоцка

В четверг к стачке присоединился еще один работник ОАО «Нафтан» Сергей Еремеев, пишет gazetaby.com.

К национальной стачке накануне присоединились и рабочие других предприятий: Александр Жердев с Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова, инженер-электроник ОАО «ЛМЗ Универсал» УПП «Нива-холдинг» (Солигорск) Игорь Осипян и мастер ДПУП «Окнасервисцентр», входящего в этот же холдинг, Сергей Рулинский.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская поблагодарила работников «Нафтана» за их протест и отметила, что все, кто был уволен за свою гражданскую позицию, будут восстановлены на рабочих местах после победы демократии, сообщили в стачкоме предприятия. В настоящее время известно о не менее трех уволенных нафтановцах.

В четверг к стачке также присоединился Дмитрий Сущинский, аппаратчик ЦПРД 3РУ ОАО «Беларуськалий».