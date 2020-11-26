Театральное представление к 90-летию классика Владимира Короткевича

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26 ноября, в день рождения выдающегося белорусского писателя Владимира Короткевича, видеосервис VOKA покажет в прямом эфире праздничный спектакль «Наш Короткевич» в Республиканском театре белорусской драматургии. Трансляция будет доступна для просмотра бесплатно в любой точке Беларуси и мира.

По лабиринтам творчества, любви, соблазнов, неожиданных тайн, связанных с личностью Короткевича, зрителей проведут артисты Республиканского театра белорусской драматургии, а также ансамбль «Музыкальная арка». Трансляция является частью информационной кампании #Короткевич90, которую организует А1.

Идея провести спектакль «Наш Короткевич» появилась у режиссера и драматурга Василия Дранько-Майсюка, художника Юрия Соломонова и поэтессы Валерины Кустовой.

– Короткевич ловил акул и ядовитых змей, оплакивал свою первую трагическую любовь, первым в Беларуси начал писать исторические детективы и стал одним из самых популярных отечественных писателей «от Варшавы до Камчатки». Ломал в литературе правила игры, умел удивлять и вдохновлять, ненавидел, когда его называли романтиком, и мечтал, чтобы реальные белорусы стали такими же сильными, достойными, как и его литературные герои. Сценический портрет этого человека и великого автора хочется представить так, чтобы затронуть и творчество, и важные события из жизни, – отмечают авторы идеи.

Прямой эфир начнется в 19:00. Присоединиться к просмотру можно с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона.

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