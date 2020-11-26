Жители Дубровно и Витебска угрожали милиционерам в соцсетях

Витебск
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Жители Витебска и Дубровно подозреваются в онлайн-нападках на сотрудников внутренних дел. Увидев личные данные незнакомых им милиционеров, задержанные решили написать им угрозы.

Несмотря на извинения и признание своего поступка, житель Дубровно стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по оскорбление представителя власти. В отношении жительницы Витебска проводится проверка. В милиции в очередной раз обращают внимание о недопустимости размещения подобной информации и напоминаем об уголовной ответственности за аналогичные угрозы.

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