Жители Дубровно и Витебска угрожали милиционерам в соцсетях

Жители Витебска и Дубровно подозреваются в онлайн-нападках на сотрудников внутренних дел. Увидев личные данные незнакомых им милиционеров, задержанные решили написать им угрозы.

Несмотря на извинения и признание своего поступка, житель Дубровно стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по оскорбление представителя власти. В отношении жительницы Витебска проводится проверка. В милиции в очередной раз обращают внимание о недопустимости размещения подобной информации и напоминаем об уголовной ответственности за аналогичные угрозы.