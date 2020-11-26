Витебские таможенники с начала года применяли для осмотров сканирующий комплекс более 12 тыс. раз

Фото: gorodvitebsk.by
Витебск
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С начала года Витебская таможня с использованием инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) провела более 12 тыс. таможенных осмотров. Сканирование транспортного средства таким образом дает изображение перемещаемого груза без вскрытия грузового отсека, а также позволяет увидеть любые товары, сокрытые от таможенного контроля. Так смогли обнаружить партию дорогостоящего сыра и декоративные статуэтки, которые перемещались без сопроводительных документов. Также инспекционно-досмотровый комплекс позволяет выявить конструктивные изменения автомобилей и предотвратить попытки перемещения одних транспортных средств под видом других, передает БелТА.

«Благодаря работе сканирующего комплекса в октябре была пресечена попытка незаконно ввезти в ЕАЭС крупнейшую партию гашиша массой 668 кг. На сканограмме контейнера инспекторы ИДК заметили постороннее вложение, отличающееся от заявленного товара. Коробки со спрессованным веществом темно-коричневого цвета были скрыты среди бочек с законно ввозимым товаром. Экспертиза подтвердила, что вещество растительного происхождения является опасным наркотическим средством. И это случай не единственный в практике таможенников: в марте 2019 года с помощью ИДК не допустили ввоз в страну 130 кг гашиша и более 10 кг экстази», — отметили сотрудники ведомства.

Кроме того, неинтрузивные технологии, используемые при работе ИДК, значительно сокращают время операций таможенного контроля, увеличивая пропускную способность пунктов пропуска.

«Сегодня на белорусско-латвийской границе сканирующим комплексом оборудован автодорожный пункт пропуска «Григоровщина». Завершается установка современного инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска «Урбаны», — добавили в таможне.

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Витебская таможня сканирующий комплекс
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