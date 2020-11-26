Витебские таможенники с начала года применяли для осмотров сканирующий комплекс более 12 тыс. раз

«Благодаря работе сканирующего комплекса в октябре была пресечена попытка незаконно ввезти в ЕАЭС крупнейшую партию гашиша массой 668 кг. На сканограмме контейнера инспекторы ИДК заметили постороннее вложение, отличающееся от заявленного товара. Коробки со спрессованным веществом темно-коричневого цвета были скрыты среди бочек с законно ввозимым товаром. Экспертиза подтвердила, что вещество растительного происхождения является опасным наркотическим средством. И это случай не единственный в практике таможенников: в марте 2019 года с помощью ИДК не допустили ввоз в страну 130 кг гашиша и более 10 кг экстази», — отметили сотрудники ведомства.