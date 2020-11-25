Уроженец Полоцка назначен рулевым национальной команды Ирана по волейболу

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Уроженец Полоцка, экс-главный тренер сборной России и олимпийский чемпион Лондона Владимир Алекно назначен рулевым национальной команды Ирана по волейболу, сообщает ОНТ.

Контракт подписан до конца Олимпийских игр в Токио. Уже на днях Алекно должен приступить к работе. Сборной Ирана предстоит выступить в Лиге наций и на Олимпийских играх. Помощниками Алекно будут итальянец Томазо Тотоло, а также иранские специалисты. Алекно, который привёл сборную России к победе на Олимпиаде-2012 в Лондоне, в настоящее время является главным тренером казанского «Зенита». Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Лига наций обычно проходит весной.

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