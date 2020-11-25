Как Витебск готовится к новогодним праздникам?

Новогодние приготовления начались в Витебске. На Площади Победы начали устанавливать главную ёлку. Ее наполнят порядка 300 зеленых деревьев и украсят гирляндами в 2,5 км с тысячами лампочек. К зимним праздникам также установят световую объемную композицию — «тоннель» в виде арки, также оформленный гирляндами.

При наступлении минусовой температуры зальют четыре крупных катка с пунктами проката коньков. Традиционно две площадки для катания появятся на площади Победы, одна возле Летнего амфитеатра, а также в центральном спорткомплексе. Планируется залить хоккейные коробки возле школ города.