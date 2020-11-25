В Витебске построят квартал электродомов

Квартал электродомов построят в Витебске, сообщил начальник отдела архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома Игорь Кадушко.

Квартал займет территорию в 6 га по ул. Максима Горького. Участок граничит с ул. Воровского и предприятием «Витебский горплодовощторг». На нем будет построено 5 многоквартирных жилых домов (3 — КПД и 2 кирпичных). Отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление — все будет обеспечиваться за счет использования электроэнергии. С этой целью предусмотрено строительство дополнительных электроподстанций. Также для удобства жителей здесь возведут торговый объект и новый детский сад на 75 мест, передает БелТА.

В план застройки попали четыре частных дома. Во время общественного обсуждения договоренности с их владельцами о сносе достигнуты, они получат право на получение новых квартир.

Детальный план застройки нового квартала сейчас находится на экологической экспертизе. Начало его возведения запланировано на июль 2021 года.

Первый экспериментальный дом с электроотоплением был построен в Витебской области в 2018 году в Лиозно, второй заселен в этом году в Витебском районе.