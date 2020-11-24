В Витебске открылось новое здание Октябрьского РОВД

Фото: БелТА
Витебск
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В Витебске открылось новое здание Октябрьского РОВД. В трехэтажном здании кабинеты оборудованы современной техникой и мебелью, есть актовый зал. Часть площадей занял спортивный комплекс, включающий тир, тренажерный и спортивный залы, где смогут заниматься не только сотрудники Октябрьского РОВД, но и их коллеги из городских подразделений.

Участниками церемонии открытия нового здания райотдела стали министр внутренних дел Иван Кубраков, представители УВД Витебского облисполкома, почетные гости и сотрудники РОВД.

«Это важное событие для сотрудников Октябрьского РОВД», — подчеркнул министр. По его словам, условия, созданные здесь, позволят улучшить качество профессиональной деятельности сотрудников. «Мы сегодня заходили в отдел по гражданству и миграции, где осуществляются административные процедуры. Там созданы хорошие условия для приема граждан, в том числе есть игровая комната для детей, что немаловажно. В целом все сделано на очень высоком уровне», — приводит БелТА слова Ивана Кубракова.

Для Витебщины данный объект знаковый, поскольку последний раз новое здание под нужды органов внутренних дел в области возводилось в 1980-е годы. Закладка в фундамент капсулы на месте строительства здания Октябрьского РОВД состоялась в мае 2014 года. В нее поместили нагрудный знак «Вiцебская мiлiцыя», номер областной милицейской газеты «02» и послание потомкам. Затем из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены. Они возобновились чуть более года назад с назначением на должность главы витебской милиции Михаила Гриба, который в настоящее время возглавляет ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники Октябрьского РОВД обслуживают один из самых крупных районов Витебска с населением более 130 тыс. человек.

«Территория Октябрьского района является центральной частью города. В районе функционируют важнейшие промышленные и транспортные предприятия, предприятия связи, топливно-энергетической промышленности и общественного питания. Здесь расположены жилые массивы и зеленые зоны, парки культуры и отдыха, а также главная площадка международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» — Летний амфитеатр. Также на территории обслуживания Октябрьского РОВД сконцентрирована большая часть увеселительных заведений областного центра», — рассказал начальник Октябрьского РОВД Дмитрий Бородавко.

 

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Витебск новое здание Октябрьского РОВД
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