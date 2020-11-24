Средняя зарплата в Беларуси в октябре 2020 года выросла на 20,5 белорусских рублей

Экономика
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре 2020 года составила 1285 белорусских рублей и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 20,5 белорусских рублей или на 1,6%, сообщает Национальный статистический комитет.

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в октябре достигла Br1806,1 (темп роста к октябрю минувшего года — 106,9%). В Минской области средняя зарплата составила Br1299,4 (108,9%), Гомельской — Br1130,8 (105,3%), Гродненской — Br1114,6 (107%), Брестской — Br1100,6 (105,6%), Витебской — Br1069,5 (105,3%), Могилевской — Br1046,8 (105,1%).

Отметим, что в сентябре средняя заработная плата по сравнению с августом снизилась на 11,9 белорусских рублей или на 0,9%, в августе также было зафиксировано снижение средней зарплаты по сравнению с июлем — на 11,1 белорусских рублей.

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