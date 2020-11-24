Завершено предварительное расследование дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка

Фото: БелТА
Власть
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Следственным управлением Комитета государственной безопасности окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк», сообщили в пресс-службе КГБ.

Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно, передает БелТА.

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК Республики Беларусь.

Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.2 ст.431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).

«Уголовное дело предъявлено обвиняемым и их защитникам для ознакомления. Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением В.Бабарико», — отмечается в сообщении.

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