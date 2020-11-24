Под Витебском мужчина обнаружил арсенал боеприпасов времен ВОВ у себя на даче

На даче в Витебском районе мужчина обнаружил целый арсенал боеприпасов времен ВОВ. Фото: УВД Витебского облисполкома
На даче в Витебском районе мужчина обнаружил арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.
— Мужчина на своем участке в деревне Белыновичи обнаружил подозрительный металлический предмет. Он напоминал снаряд. Мужчина сразу же позвонил в милицию. На место приехали саперы и во время обследования нашли 28 артиллерийских снарядов калибром 76 миллиметров, 3 артиллерийских снаряда калибром 45 миллиметров, а также гильзу с капсульной втулкой, — говорится в сообщении.
Все предметы были уничтожены сотрудниками саперно-пиротехнической группы.