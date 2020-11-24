Россия готовится ответить Евросоюзу на санкции против Беларуси

В условиях введенных Евросоюзом санкций против наших стран официальные Минск и Москва вынуждены ответить на них и сделать это скоординированно. Такое заявление сделал заместитель российского министра Андрея Руденко. Детально отношения с Евросоюзом будут рассмотрены в рамках заседания коллегий Министерств иностранных дел России и Беларуси, которое пройдет 25 — 26 ноября.

Отметим, что недавно Беларусь снизила уровень участия в программе «Восточного партнерства» ЕС до экспертного.

— Такие действия логичны, так как настоящие партнеры санкции не вводят, — заметил Руденко.

Здесь же представитель российской дипломатии заметил, что «к новым санкциям призывает белорусская оппозиция», и назвал это «печальным». Далее он перечислил предложения отключить Беларусь от системы межбанковских расчетов SWIFT, остановить кредитование госбанков, отменить проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске.