Россия готовится ответить Евросоюзу на санкции против Беларуси

Фото: DW
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В условиях введенных Евросоюзом санкций против наших стран официальные Минск и Москва вынуждены ответить на них и сделать это скоординированно. Такое заявление сделал заместитель российского министра Андрея Руденко. Детально отношения с Евросоюзом будут рассмотрены в рамках заседания коллегий Министерств иностранных дел России и Беларуси, которое пройдет 25 — 26 ноября.

Отметим, что недавно Беларусь снизила уровень участия в программе «Восточного партнерства» ЕС до экспертного.

— Такие действия логичны, так как настоящие партнеры санкции не вводят, — заметил Руденко.

Здесь же представитель российской дипломатии заметил, что «к новым санкциям призывает белорусская оппозиция», и назвал это «печальным». Далее он перечислил предложения отключить Беларусь от системы межбанковских расчетов SWIFT, остановить кредитование госбанков, отменить проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске.

— Все эти меры ударят по экономике страны, отразятся на благосостоянии простых граждан, на авторитете Беларуси, — уверен замглавы МИД России.

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беларусь Россия санкции
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