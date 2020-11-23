Обеденный стол на заказ по индивидуальным размерам

Хотите оформить свою столовую в определенном стиле или просто желаете приобрести уникальный, ни на что не похожий обеденный стол? Тогда обратитесь к производителю заказной мебели, ведь именно он создаст нечто неповторимое и уникальное.

Какие преимущества заказной мебели? Во-первых, только у вас будет обеденный стол определенной расцветки, размеров и формы. Во-вторых, качество таких изделий заметно выше. Также это достигается за счет профессиональной сборки гарнитура уже на месте.

Как заказать обеденный стол по индивидуальным размерам?

Для начала осмотрите свою столовую или кухню и замерьте примерные размеры стола. Также придумайте, какой он будет: закругленный, прямоугольный или же круглый. Также подумайте над материалом для ножек. Это может быть как дерево, так и пластик или металл.

Вы сами можете принять непосредственное участие в разработке обеденного стола. Для этого достаточно нарисовать эскиз, а позже вместе со специалистами создать подробный макет данного изделия, чтобы у вас не осталось сомнений в том, что вас могли понять неправильно.

К столу вы можете заказать соответствующие стулья, чтобы получился цельный доработанный комплект. Стулья в свою очередь можно соотнести по размерам со столом, чтобы они в комплекте выглядели органично и дополняли друг друга.

К тому же, стулья можно отделать ковкой, мягкими сиденьями и спинками, фигурными подлокотниками. Если вы сторонник более классического стиля, то можно будет создать простые, лаконичные деревянные стулья со спинками, которые будут не только удобны и эргономичны, но и прекрасно дополнят интерьер.

Столешницу также можно выбрать, это зависит от общей концепции кухни или столовой. Можно придумать комбинации с деревом или акрилом. В обоих случаях стол будет смотреться презентабельно со скатертью и без нее.

Учитывайте конфигурацию помещения и старайтесь во всем соблюдать баланс. Если комната большая и просторная, нет смысла покупать маленький круглый столик, нужно придумать нечто больше, чтобы обеденный стол компенсировал размеры помещения.

Нельзя обойти и количество людей, проживающих в квартире. Позаботьтесь о том, чтобы всем хватило места за обеденным столом. В этом случае необходимо более тщательно провести замеры.

Скажем в заключение, что заказная мебель – лучшее решение для оригинальных и стильных людей. Если вы не хотите долго и утомительно выбирать в мебельных магазинах, то обратитесь к производителю напрямую, специалисты вместе с вами создадут модель идеального гарнитура, который будет вписываться в обстановку вашего жилища.