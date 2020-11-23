В Витебске на время пандемии санитарные службы дежурят в аэропорту

В аэропорту организовано измерение температуры тела у пассажиров и сопровождающих их лиц. Пассажиры и персонал аэропорта обеспечены средствами индивидуальной защиты, в зданиях аэровокзала действует масочный режим, проводится регулярная дезинфекционная обработка салона самолёта, автобуса, на котором перевозят пассажиров, и грузового отсека. Соблюдается социальная дистанция между пассажирами и персоналом. Для этого есть разметка, которая помогает ориентироваться в очереди. Разделён и пассажиропоток тех, кто прилетел или улетает – люди в здании не пересекаются.