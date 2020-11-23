Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП в Витебске

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Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП в Витебске и приговорил 32-летнего витебчанина к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Напомним, что 12 июля этого года нетрезвый мужчина сел за руль Honda CRV. Автомобилист двигался по областному центру со скоростью около 114 км/ч. Не справившись с управлением, он допустил съезд машины в кювет и столкновение с придорожным деревом на улице Журжевской.

В результате ДТП 32-летний пассажир, который ехал на заднем сидении, получил тяжкие телесные повреждения, от чего скончался на месте происшествия.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину в полном объеме.

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Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП в Витебске

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