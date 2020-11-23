Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена обратиться в Совет безопасности ООН для созыва трибунала по Беларуси.

«Преступления против человечности, которые совершают пособники режима, не останутся безнаказанными. Доказательства будут подготовлены для рассмотрения Международным уголовным судом и трибуналом в Гааге», — заявила Тихановская во время встреч с премьером и министром иностранных дел Нидерландов.

По ее словам, в будущем Беларусь обязательно подпишет Римский статут Международного уголовного суда. Пока этого не произошло, она будет обращаться в Совет безопасности ООН для проведения следствия и созыва трибунала по Беларуси.