Тихановская намерена обратиться в Совет безопасности ООН для созыва трибунала по Беларуси

Фото: rbc.ru
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена обратиться в Совет безопасности ООН для созыва трибунала по Беларуси.

«Преступления против человечности, которые совершают пособники режима, не останутся безнаказанными. Доказательства будут подготовлены для рассмотрения Международным уголовным судом и трибуналом в Гааге», — заявила Тихановская во время встреч с премьером и министром иностранных дел Нидерландов.

По ее словам, в будущем Беларусь обязательно подпишет Римский статут Международного уголовного суда. Пока этого не произошло, она будет обращаться в Совет безопасности ООН для проведения следствия и созыва трибунала по Беларуси.

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Совет безопасности ООН Тихановская трибунал по Беларуси
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