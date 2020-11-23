В Орше водитель совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП

ДТП
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21 ноября около 7 часов утра в оперативно-дежурную службу Оршанского РУВД поступило сообщение о том, что на проезжей части вблизи дома 64 по улице Ивана Черняховского лежит человек.

Прибывшие первыми на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что на проезжей части имеются следы, характерные для дорожно-транспортного происшествия. Водитель с места ДТП скрылся. Пешеход в результате ДТП получил телесные повреждения и был госпитализирован в ОГБ №1 им. Семашко.

В последующем сотрудниками отдела ГАИ Оршанского РУВД в ходе поисковых мероприятий был установлен водитель и обстоятельства ДТП. 46-летний местный житель, управляя автомобилем «LADA LARGUS», совершил наезд на двигавшегося по краю проезжей части дороги в попутном направлении мужчину 1985 года рождения. По факту ДТП проводится проверка.

Лиц, располагающих сведениями о произошедшем, ГАИ просит позвонить по телефонам: 50-48-48, 50-18-90, 518-27-30 (МТС), 325-32-02 (А1) или по телефону 102.

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