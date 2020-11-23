Беларусь включит представителей руководства ЕС и ряда стран ЕС в свои санкционные списки

Минск включит представителей руководства ЕС и ряда стран ЕС в свои санкционные списки. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь-1».
По словам Макея, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк решили заморозить свое сотрудничество с Беларусью, в связи с чем белорусская сторона приостанавливает диалог с Евросоюзом по вопросам прав человека.
«Мы также с учетом того, что Европейский союз и отдельные страны пытаются критиковать нас по вопросам прав человека, по вопросам демократии — и все это абсолютно искусственно политизировано, не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог до тех пор, пока Европейский союз не примет решение об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью», — сказал глава белорусского МИД.