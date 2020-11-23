Беларусь включит представителей руководства ЕС и ряда стран ЕС в свои санкционные списки

Минск включит представителей руководства ЕС и ряда стран ЕС в свои санкционные списки. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь-1».

По словам Макея, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк решили заморозить свое сотрудничество с Беларусью, в связи с чем белорусская сторона приостанавливает диалог с Евросоюзом по вопросам прав человека.