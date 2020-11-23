Макей: Россия – основной партнер, но и от других направлений Беларусь отказываться не будет

Экономика
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Россия останется стратегическим партнёром, но и от других направлений страна отказываться не будет. Такое заявление сделал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

«Мы всегда говорили о том, что Россия является для нас нашим стратегическим союзником, главным партнёром. И хотим мы этого или не хотим, но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении. Но отказываться от других направлений Беларусь тоже не собирается», — заявил Макей в эфире телеканала «Беларусь 1» в воскресенье.

Макей подчеркнул, что «ни в коей мере нельзя упрекать Беларусь в том, что она стремится проводить многовекторную политику».

«В этом лежит выживание Беларуси как государства», — резюмировал он.

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ЕС. Россия Макей многовекторная политика сотрудничество
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