Макей: Россия – основной партнер, но и от других направлений Беларусь отказываться не будет

Россия останется стратегическим партнёром, но и от других направлений страна отказываться не будет. Такое заявление сделал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

«Мы всегда говорили о том, что Россия является для нас нашим стратегическим союзником, главным партнёром. И хотим мы этого или не хотим, но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении. Но отказываться от других направлений Беларусь тоже не собирается», — заявил Макей в эфире телеканала «Беларусь 1» в воскресенье.

Макей подчеркнул, что «ни в коей мере нельзя упрекать Беларусь в том, что она стремится проводить многовекторную политику».