В Минске и регионах прошли районные Марши против фашизма

Фото: gazeta.ru
Власть
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Десятки локальных Маршей против фашизма прошли 22 ноября в Минске и ряде других городов страны. Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний, протестующие изменили тактику: вместо одного марша организовали шествия в рамках районов и микрорайонов. Накануне в столице был также анонсирован сбор на площади Независимости, и это отвлекло часть силовиков для патрулирования центра города, включая площади Независимости, Октябрьская и Победы, пишет БелаПАН.

Традиционно для усложнения координации между протестующими по требованию властей была значительно снижена скорость мобильного интернета, частично закрыт метрополитен (12 станций, в том числе пять на первой линии, три — на второй и все четыре — на третьей), отменены некоторые остановки для наземного общественного транспорта (на центральном отрезке проспекта Независимости).

В некоторых районах силовики разогнали демонстрантов. Зафиксированы случаи применения спецсредств, в частности, возле станции метро «Каменная Горка», где была одна из точек сбора протестующих. Отмечены локальные стычки между собравшимися и силовиками, которые проходили с переменным успехом.

К 18.30 правозащитники установили имена 223 задержанных (неделю назад на это же время — 526). 196 из них задержано в столице, остальные — в Боровлянах (14), Пинске (6), Бресте, Гродно (по 2), Заславле, Ляховичах и Новополоцке (по 1).

В Минске задержания происходили у станций метро «Каменная Горка», «Пушкинская», «Восток», возле площади Бангалор, ТЦ «Рига», проспекта Дзержинского, «Минск-Арены», Уручья, Логойского Тракта, Калиновского и в других местах.

По данным правозащитного центра «Весна», на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в республике задержано более 310 человек.

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