КГК выявил необоснованное завышение цен на потребительском рынке Витебской области

Так, в Шарковщине при формировании розничных цен завысили (от 11,5% до 14,9%) торговые надбавки на гречневую и манную крупы, муку. Ряд предусмотренных ассортиментным перечнем отечественных товаров отсутствовал в одном из магазинов Глубокого.
Нарушения правил торговли отметил Полоцкий межрайкомитет при обследовании магазина в сельской местности: там продавались товары с истекшими до 269 дней сроками годности, на некоторую продукцию была недостоверная цена. Также для взвешивания применялись не поверенные весы, отдельные товары хранились на полу, не выдерживался ассортиментный перечень.
«Самостоятельно специалисты исполкомов обследовали 47 торговых объектов на территории 18 районов области, а также Витебска и Новополоцка. Превышение предельных торговых надбавок от 5% до 10% выявлено в одном магазине в Новополоцке на три наименования социально значимых товаров, несоблюдение ассортиментного перечня — в 14, нарушения правил продажи — в девяти, санитарных требований — в трех», — добавили в КГК региона. По всем фактам приняты меры.