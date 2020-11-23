КГК выявил необоснованное завышение цен на потребительском рынке Витебской области

Так, в Шарковщине при формировании розничных цен завысили (от 11,5% до 14,9%) торговые надбавки на гречневую и манную крупы, муку. Ряд предусмотренных ассортиментным перечнем отечественных товаров отсутствовал в одном из магазинов Глубокого.

Нарушения правил торговли отметил Полоцкий межрайкомитет при обследовании магазина в сельской местности: там продавались товары с истекшими до 269 дней сроками годности, на некоторую продукцию была недостоверная цена. Также для взвешивания применялись не поверенные весы, отдельные товары хранились на полу, не выдерживался ассортиментный перечень.