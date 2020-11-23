«Старый–старый сеньор с огромными крыльями»: в свой 94 День рождения театр Якуба Коласа подарил зрителям премьеру!

Второй Белорусский государственный театр открылся в Витебске 21 ноября 1926 года. Было торжественное собрание с комиссаром по культуре Шагалом и премьера спектакля «В прошлое время» по пьесе белорусского автора Ильи Бена. Постановщик Б.Афонин, режиссёры Н.Мицкевич и К.Санников.

Так и родилась традиция отмечать День рождения новым спектаклем.

В этом году спектакль «Старый–старый сеньор с огромными крыльями» не только открывает новый «театрально-колосовский» год, но и отмечает юбилей художественного руководителя театра Михаила Краснобаева, которому 5 ноября исполнилось 60.

В честь праздника театралы Витебска получили ценный подарок прекрасную сказочную историю и размышления о волшебстве и рутине человеческой жизни.

Пьеса Андрея Курейчика – это авторское прочтение одноименного рассказа — сказки лауреата нобелевской премии колумбийского писателя, журналиста и политического деятеля Габриэля Гарсии Маркеса. Стиль Маркеса —магический реализм. Этот рассказ автор назвал детской сказкой.

«Колосовцы» мастерски вписали эту иностранную сказку в нашу современную жизнь. Волшебство и реальность, юмор, гротеск и философские размышления ярко отображены в постановке Курейчика.

Действие пьесы происходит в прибрежном рыбацком поселке. Это особенный маленький мирок со своими проблемами, болью и радостью.

Семья Пелайо и Элисенды в расстройстве из-за болезни маленького сына. Нескончаемый дождь и нашествие крабов усугубляют их положение. Занятые рутиной они не сразу замечают непрошенного пришельца. Им оказывается глубокий старик, грязный и больной со странным наростом на спине. Рассмотрев незнакомца, они с изумлением распознают у него за спиной ободранные и грязные крылья. Не веря своим глазам, и понимая, что это не заблудившийся матрос, они не могут признать, что это настоящий Ангел. Множество вопросов вносят сумятицу. «Ангел намок и случайно упал? А может он прилетел забрать ребёнка? Может его нужно убить для спасения?» В итоге они решают спрятать старика и подумать. Им кажется логичным, что раз у создания есть крылья, значит ему самое место в курятнике. Даже внезапное выздоровление сына не меняет отношения к странному старику.

Вскоре весть, что Пелайо поймал Ангела разносится по округе. Любопытство и желание чуда приводят толпы к сараю, ставшему домом для странника.

Элисенда быстро понимает выгоду и вводит плату за общение с Ангелом. Люди, оплатившие 5 сентаво, хотят решения личных проблем. Ангел же не соответствует ожиданиям людей: он некрасивый, угрюмый, грязный и безучастный к нуждам просителей.

«Ангел это или нет?» — сомневаются люди. Спрашивают у местного авторитета — отца Гонзаго, бывшего лесоруба. Священник, не зная, что сказать обращается к Папе. Только он может решить кто Ангел, а кто дьявол.

Самые невероятные предположения и мысли рождаются в обществе. Возникает даже идея создать новую породу людей и для этого люди хотят выдать за Ангела замуж самую некрасивую девушку – дочку уважаемого человека. Девушка плачет от несправедливости жизни, но Ангел жалеет несчастную и превращает её слезы в блестки.

Вскоре люди разочаровываются в ожиданиях, да и Ангел равнодушен ко всему. У него обнаруживается только одна добродетель – терпение. Причем он настолько в себе, что не обращает внимания ни на брошенные камни, ни на выдернутые «на счастье» перья. И лишь однажды, когда жители прижгли ему бок каленым железом, чтобы проверить живой он или нет, Ангел показывает невероятную силу и неземную мощь. Это пугает зевак, и они оставляют старика в покое. Ангел становится не интересен, да и чудеса у него были странные.

«Слепой старик, пришедший издалека в поисках исцеления, зрения не обрел, зато у него выросли три новых зуба. Паралитик так и не встал на ноги, но чуть было не выиграл в лотерею. У прокаженного из язв проросли подсолнухи — все это скорее выглядело насмешками, нежели святыми деяниями, и основательно подмочило репутацию Ангела», Габриэль Гарсиа Маркес.

Однажды в местечко прибыл один из многих ярмарочных аттракционов, блуждающих по Карибскому побережью. Бродячий цирк с женщиной-пауком, которой можно в рот кидать мясные шарики — зрелище гораздо интереснее.

Постепенно про Ангела все забыли, а он продолжил жить в курятнике. Беспокойства не доставлял, ел мало и только баклажанную икру. Разбогатевшая, благодаря Ангелу семья, просто перестала его замечать. Иногда он выходил и бесцельно слонялся по дому, путаясь под ногами и всем мешая.

Однажды Пелайо, проходя мимо, увидел лежащего на полу этого слепого замерзшего старика. В его душе что-то дрогнуло, завернув его в одеяло, он отнес Ангела в курятник, думая, что тот вскоре умрет. Никто и не заметил, как крылья Ангела снова оперились, с глаз пропала пелена и он помолодел. В один из дней Ангел расправил крылья и улетел. Только заплакавший ребенок сожалел о пропавшем «старом-старом сеньоре с огромными крыльями»!

Андрей Курейчик, раскрывая тему Маркеса вписал собственные мысли в пьесу. Фраза отца Гонзаго: «Только любящее сердце понимает любой язык» явилась лейтмотивом всей постановки.

В пьесе Ангел – отображение человеческой души: голой, грязной, беззащитной, черствой. Только любовь, тепло и забота способны превратить её в прекрасную летящую и сильную.

Режиссеру и актерам удалось зарядить зал добротой и искренностью.

Думаю, что многие зрители ушли из театра с вопросами к самим себе: «Есть ли у них свой Ангел? Может это близкий или посторонний, которому очень нужно ваше внимание и теплота? Что в жизни важно, а что нет? Может быть мы впустую гонимся за фальшивым блеском, в мелочных делах и будничной рутине, не замечая больную и истерзанную душу – настоящее живое чудо?» Если это так, то автор и исполнители достигли своей цели.

В истории Гарсиа Маркеса, Пелайо проявил жалость к старику и его крылья вновь обросли перьями и окрепли настолько, что он смог подняться в небо.

Может быть стоит и нам лишний раз поддержать близких, найти теплые слова и заботу – тогда и у наших домашних ангелов вырастут и окрепнут крылья!

Актеры и роли.

Роль Ангела исполнил Геннадий Гайдук. Ему без слов удалось показать переживания и чувства своего образа.

Оттеняет Ангела священник – многословный отец Гонсало – недалекий, но искренний в своей вере человек. Таким нам его продемонстрировал Юрий Цвирко.

Знакомыми всем женщинам переживаниями тронула душу Раиса Грибович в образе некрасивой дочери уважаемого человека.

Остальные роли сыграны так же убедительно и талантливо.

В спектакле участвовали: Тимур Жусупов (Пелайо), Тамара Краснобаева-Черняк (Элисенда), Евгений Береснев (Рыбак), Ульяна Атясова (Соседка), заслуженный артист Республики Беларусь Георгий Лойко (Первый сосед), Петро Ламан (Второй сосед), Артём Блохин (Третий сосед), Юлия Крашевская (Женщина), Александр Козлов (Лунатик), Герман Дымарецкий (Ямаец), заслуженный артист Республики Беларусь Вячеслав Грушов (Антрепренёр), Светлана Суходолова (Женщина-паук).

Вместе с Михаилом Краснобаевым, художественным руководителем и автором музыкального сопровождения, над спектаклем работала художник-постановщик Наталья Лавицкая-Ермолова.