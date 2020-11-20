В Витебске центр реабилитации «Железняки» стал принимать на долечивание пациентов с COVID-19

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Коронавирус
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Отделение реабилитации «Железняки» Витебского областного клинического кардиологического центра стало принимать на долечивание пациентов с COVID-19 передает БелТА.

По его словам, это уже третье учреждение здравоохранения, перепрофилированное под эти цели. Ранее принимать на долечивание выздоравливающих пациентов из Витебска и близлежащих регионов стали два областных учреждения — центр медицинской реабилитации воинов-интернационалистов и центр психиатрии и наркологии. Общий коечный фонд трех медучреждений составляет около 300 коек, в том числе в «Железняках» — около 100.

Михаил Вишневецкий отметил, что ситуация в регионе по-прежнему остается серьезной. Госпитализация превышает выписку, сохраняется рост общей заболеваемости. Значительная нагрузка лежит сейчас на врачах. Она обусловлена двумя факторами: большим потоком пациентов и нехваткой кадров из-за заболеваемости персонала. Весомую поддержку медикам оказывают студенты Витебского медуниверситета (ВГМУ) и медколледжа. Всего задействовано более 300 молодых людей. Они работают как в стационаре, так и в амбулаторно-поликлиническом звене. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации студентам 6-го курса ВГМУ дано право оформляться в качестве помощников врача, 5-го курса — фельдшерами. Также нормативными документами Минздрава они наделены определенными полномочиями, чтобы заместить необходимого медицинского работника.

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