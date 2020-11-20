Избранная президентом Молдовы Санду призвала к полному выводу российских военных из Приднестровья

Власть
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Глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, победившая на выборах президента Молдовы, выступила за немедленный вывод российских миротворцев из Приднестровья в целях урегулирования «замороженного» конфликта. По ее словам, урегулирование ситуации в Приднестровье должно предусматривать полный вывод российских миротворцев из региона. Об этом президент Молдовы заявила сегодня в интервью изданию «Европейская правда».

«Я выступаю против федерализации Молдовы, я не поддерживаю варианты, которые предлагал Додон (предыдущий президент Молдовы. — Ред.) с его партией, потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы», — заявила Санду.

Напомним, что конфликт между Молдовой и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой возник в советское время. Он обострился после объявления независимости Молдовы и выхода из состава СССР. Россия выступила в роли «посредника». Однако конфликт перерос в вооруженное противостояние в 1992 году. В результате короткой войны возникла непризнанная Приднестровская Молдавская Республика, которая получила военную поддержку от Москвы. До сих пор российские военные находятся на территории Молдовы, не содействуя примирению сторон. Тем не менее, они наделены статусом «миротворцев» долгие 28 лет. Похожая «миротворческая» миссия России в Нагорном Карабахе недавно полностью провалилась. В результате скоротечной войны Азербайджан занял ключевые горные перевалы и дороги на территории Нагорного Карабаха ранее подконтрольной Армении, отрезав регион от снабжения с территории Армении. Это тяжелое поражение Армении и блока ОДКБ, возглавляемого Россией, который не защитил своего члена от военного поражения. Что уж говорить о «миротворцах» России?

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