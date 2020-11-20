В Минске с отравлением госпитализированы 16 школьников

Общество
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16 учеников столичной средней школы №61 были госпитализированы с признаками пищевого отравления.

«На 18.45 в детскую инфекционную больницу госпитализированы 16 учеников минской школы №61. Дети, поступающие в детскую инфекционную больницу, осмотрены специалистами больницы, совместно со специалистами кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО», – говорится в сообщении Минздрава.

Недомогание в основном почувствовали ученики 5-9-х классов: после обеда дети стали обращаться за медицинской помощью, у них наблюдалась рвота и диарея. Для детей были вызваны бригады скорой помощи.

При этом в Следственном комитете уже заявили, что по факту отравления было возбуждено уголовное дело. Опрашиваются как сами ученики, так и работники школы. Изъяты ингредиенты, использовавшихся при приготовлении обеда, а также техническая документация.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 336 (нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей) Уголовного кодекса Беларуси.

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