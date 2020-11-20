«Будет интересно». Лукашенко обещал после выходных рассказать подробности о «сливах в Telegram-каналах»

Александр Лукашенко решил прокомментровать опубликованные в Телеграм-каналах сливы разговоров якобы Дмитрия Баскова, Натальи Эйсмонт и других.

«Если ты намекаешь на последние сливы в телеграм-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня… Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно», — пообещал Александр Лукашенко одному из задавших вопрос во время посещения 20 ноября в Гомеле «Гомсельмаш».