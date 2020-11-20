7 стран — партнеров ЕС присоединились к санкциям против Беларуси

Фото: DW
Беларусь
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что еще 7 государств — партнеров Евросоюза присоединились к санкциям против властей Беларуси. Среди них — Северная Македония, Черногория, Албания, Лихтенштейн, Норвегия, Исландия и Украина.

Ранее Европейский союз уже ввел два блока санкций против Беларуси. В черный список вошли 55 представителей руководства страны, в том числе президент. Данным лицам запрещен въезд в страны Евросоюза, а если их счета обнаружатся в европейских банках, они будут заморожены.

Также вчера главы иностранных дел государств ЕС согласовали подготовку очередного санкционного пакета против Беларуси. Он включает не только чиновников и физлиц, но и предпринимателей, госструктуры и компании.

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беларусь ЕС санкции
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