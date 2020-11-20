Лукашенко: что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь

20 ноября Александр Лукашенко посетил ОАО «Гомсельмаш». Во время визита он ответил на вопросы журналистов. Один из них касался лозунгов противников власти, где эту власть фактически приравнивают к фашизму и ассоциируют с ним. Александр Лукашенко отметил, что всегда гордился тем, что в Беларуси нет противоречий между разными национальностями и конфессиями.

— «Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями. А у нас под 100 национальностей живут. Я всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир», — заявил Лукашенко.