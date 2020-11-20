Лукашенко: что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь

Александр Лукашенко в Витебске 15.07.2020. Фото: БелТА
Власть
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20 ноября Александр Лукашенко посетил ОАО «Гомсельмаш». Во время визита он ответил на вопросы журналистов. Один из них касался лозунгов противников власти, где эту власть фактически приравнивают к фашизму и ассоциируют с ним. Александр Лукашенко отметил, что всегда гордился тем, что в Беларуси нет противоречий между разными национальностями и конфессиями.

— «Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями. А у нас под 100 национальностей живут. Я всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир», — заявил Лукашенко.

— «Поэтому я не националист, а фашизм — это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне», — добавил президент.

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