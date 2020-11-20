Тысячи людей пришли проститься с Романом Бондаренко

Фото: БелаПАН
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Тысячи людей пришли проститься с 31-летним минчанином Романом Бондаренко. Служба прошла утром в храме Воскресения Христова, который расположен на улице Гамарника. По словам очевидцев, церемонию посетили несколько тысяч человек. Неравнодушные минчане пришли с цветами и венками, на которых были слова прощания и бело-красные ленты. Отмечается, что проститься с погибшим приехали не только минчане, но и жители других городов Беларуси.

Похоронят Романа Бондаренко сегодня на Северном кладбище, что под Минском. Многие из пришедших к храму последовали и туда. Напомним, молодой человек погиб после избиений неизвестными во дворе, где произошел конфликт из-за размещения неразрешенной символики.

По данным Генеральной прокуратуры, в настоящее время идет следствие с целью выяснения всех обстоятельств смерти 31-летнего минчанина. Расследование по поручению Александра Лукашенко взял под личный контроль глава ведомства Андрей Швед.

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похороны Роман Бондаренко
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