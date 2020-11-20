В Браславе водитель получил штраф 100 базовых величин и лишение свободы на 1,5 года

Витебская область
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Житель Браслава с 2007 года 5 раз наказывался только за пьяное вождение. В 2015 году был осужден по статье 317 УК, тогда его лишили прав сроком на 5 лет, но в июне 2020 года (когда срок наказания еще не истек) вновь попал в руки сотрудников ДПС на мотоцикле и снова пьяным. В этот раз любитель выпить за рулем не только утратил транспорт, на котором был задержан, и оштрафован на 100 базовых величин, но и приговорен судом к лишению свободы сроком на 1,5 года, также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств. Об этом пишут «Витьбичи».

Как рассказал старший госавтоинспектор ОГАИ РОВД Анатолий Боровик, только за 10 месяцев этого года в Витебской области задержано 2 343 водителя, находящихся в состоянии опьянения. В Браславском районе таких случаев зафиксировано 55, в том числе двое водителей задержаны повторно в течение года.

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Браслав лишение свободы штраф
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