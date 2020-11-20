Линевич посетил витебский завод «Монолит»

Фото: БелТА
Витебск
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Помощник Президента — инспектор по Витебской области Анатолий Линевич посетил ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит».

По словам директора предприятия Александра Шумахера, что 97% продукции идет на экспорт в Россию. Ее потребитель — военная промышленность. За январь — сентябрь чистая прибыль предприятия превысила Br3,1 млн.

«Из-за того, что во время коронавируса наше государство не закрылось от мира, на предприятии работа продолжалась. У нас стали больше заказывать, и объемы производства увеличились примерно на 50% по сравнению с девятью месяцами прошлого года», — добавил директор.

Также были открыты новые рынки сбыта — Азербайджан и Индия.

В настоящее время завод выпускает 2 млн штук продукции. При росте спроса могут нарастить производство до 5 млн, работая в две смены с привлечением новых специалистов. В следующем году «Монолит» намерен освоить выпуск диэлектриков толщиной 10 микрон и тоньше. Это диктует рынок и мировая практика, приводит слова директора БелТА.

Между тем, Александр Шумахер посетовал на то, что в Беларуси «Монолит» единственный завод, который делает конденсаторы. Они ставятся в любую электронику, но отечественные компании предпочитают покупать китайские из-за их дешевизны, теряя в качестве и долговечности деталей. Специалист предприятия затронул еще одну тему: белорусские требования по производству комплектующих для военной промышленности устарели. Они действуют с советских времен, их нужно адаптировать под нынешний день. Анатолий Линевич пообещал с профильными ведомствами разобраться в этих вопросах.

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Александр Шумахер Анатолий Линевич завод "Монолит"
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