Лукашенко назначил новых заместителей министра внутренних дел

Власть
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение по кадровым перестановкам в Министерстве внутренних дел. Назначены новые заместители министра внутренних дел.

Юрий Назаренко, ранее занимавший должность замминистра внутренних дел, переведен в должность первого заместителя министра.

Заместителем министра внутренних дел назначен Николай Карпенков. Ранее он был начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

Еще одного назначение – начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома. Им стал Андрей Любимов, который ранее занимал должность первого заместителя начальника главного управления внутренних дел Мингорисполкома – начальника криминальной милиции.

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кадровые перестановки Николай Карпенков
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