Житель Шумилинского района, обвиняемый в убийстве, заключен под стражу

нож в сердце мужчина
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Происшествия
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Следственным управлением УСК по Витебской области расследуется уголовное дело об убийстве мужчины в Шумилинском районе, сообщает УСК по Витебской области.

Утром 4 ноября в милицию от женщины поступило сообщение об обнаружении ее 44-летним супругом тела знакомого без признаков жизни в его доме. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой обнаружен хозяин дома с множественными колото-резаными ранами. По подозрению в совершении преступления супруг сельчанки был задержан.

Предварительно установлено, что в ночь с 3 на 4 ноября текущего года в ходе распития спиртных напитков в деревне Добрино Шумилинского района между 59-летним хозяином дома и мужчиной произошел конфликт, в результате которого 44-летний гость нанес ему ножом и твердым тупым предметом не менее 64 травмирующих воздействий.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. Изъяты предметы и объекты, по которым назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено ГКСЭ.

Следователи предъявили 44-летнему мужчине обвинение по ч. 2 ст. 139 (убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он допрошен. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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СК убийство Шимининский район
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