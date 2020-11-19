В филиале «Витебская ТЭЦ» проводятся работы по ремонту шумоглушителей

Фото: Витьбичи
Витебская область
Опубликовано

В филиале «Витебская ТЭЦ» проводится ремонт шумоглушителей, установленных на выхлопных патрубках главных предохранительных клапанов котлоагрегатов №3, 4, 5.

Работы выполняются персоналом филиалов «Лукомльэнергоремонт», «Энергозапчасть» ОАО «Белэнергоремналадка» и ЗАО «Белспецэнерго». В объеме ремонта запланирована замена шумоглушителей, а также их опорных металлоконструкций   и трубопроводов обвязки с последующим нанесением на них антикоррозионной защиты.

Выполнение ремонтных работ направлено на уменьшение уровня шума при эксплуатации котлоагрегатов, что в свою очередь позволит обеспечить более комфортные условия для жизнедеятельности граждан вблизи производственной площадки филиала «Витебская ТЭЦ».

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

В Витебске прошел Марш памяти Романа Бондаренко

У жителя Витебска в поезде украли 4,6 тыс. долларов

Тихановская объявила о создании Народного трибунала

Чемпион мира по тайскому боксу Дмитрий Шакута готов вместо Александра Лукашенко сразиться с ресторатором Вадимом Прокопьевым

История девушки, на которую в Новополоцке напал маньяк. «Я знаю, что это может случиться с каждым»

 

Витебская ТЭЦ ремонт шумоглушителей
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Новополоцке обсудили развитие инновационно-промышленного нефтехимического кластера
В Новополоцке за одним столом собрались представители
0199
Имущество бывшего спиртзавода в Поставском районе продали более чем за Br3 млн
Имущество бывшего спиртзавода в городском поселке Лынтупы
0218
В озера Витебской области выпустили более 8 тонн рыбы
Белорусское общество охотников и рыболовов зарыбило
0191
Весной в лесах Шумилинского района появятся благородные олени
В лесах Шумилинского района весной будущего года появятся
0241
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)