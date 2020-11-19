В филиале «Витебская ТЭЦ» проводятся работы по ремонту шумоглушителей

Работы выполняются персоналом филиалов «Лукомльэнергоремонт», «Энергозапчасть» ОАО «Белэнергоремналадка» и ЗАО «Белспецэнерго». В объеме ремонта запланирована замена шумоглушителей, а также их опорных металлоконструкций и трубопроводов обвязки с последующим нанесением на них антикоррозионной защиты.

Выполнение ремонтных работ направлено на уменьшение уровня шума при эксплуатации котлоагрегатов, что в свою очередь позволит обеспечить более комфортные условия для жизнедеятельности граждан вблизи производственной площадки филиала «Витебская ТЭЦ».