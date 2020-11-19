Оппозиция предлагает создать миссию с участием ЕС и России для вывода Беларуси из кризиса

Фото: teleskop-by.org
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Член президиума Координационного совета и руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко направил обращения к председателю Европарламента Давид-Мария Сассоли и верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю о конкретных действиях, способствующих разрешению внутриполитического кризиса в Беларуси.

«Исходя из доклада ОБСЕ в рамках «Московского механизма» и подхода, высказанного в резолюции Европарламента 21 октября 2020 года, НАУ среди иных мер предложило в ближайшее время сформировать миссию высокого уровня, которая бы содействовала разрешению кризиса в и вокруг Беларуси», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале НАУ.

В Народном антикризисном управлении подчёркивают, что в данную миссию важно включить высоких представителей ЕС и России.

«Участие Российской Федерации в разрешении кризиса приветствуется и зависит от готовности дать реальную оценку массовому и жестокому насилию силового аппарата и поддержать подходы белорусского общества по прекращению грубого нарушения Конституции в стране», — говорится в сообщении.

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Жозеп Боррель Латушко миссия ЕС и России политический кризис в Беларуси
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