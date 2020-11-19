Генпрокуратура заявила, что родственники Бондаренко уклоняются забрать его тело

Политика
Опубликовано

Генпрокуратура Беларуси заявила, что матери Романа Бондаренко сообщили о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына.

«До настоящего времени родственники умершего уклоняются забрать тело Романа Бондаренко», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры в среду.

В ведомстве подчеркнули, что «в связи с завершением ряда первоначальных экспертных исследований утром 16 ноября в Генеральной прокуратуре матери Романа Бондаренко сообщили о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына», пишет агенство «Интерфакс-Запад».

«Позже представители Генпрокуратуры и Госкомитета неоднократно предлагали забрать тело сына для погребения и оказать помощь в организации похорон», — уточнили в Генпрокуратуре, подтвердив это аудиофайлом разговора с родственниками Бондаренко.

При этом там отметили, что «16 ноября на интернет-ресурсах активно распространялась информация о том, что родителям не отдают тело Романа Бондаренко, умершего 12 ноября» и что якобы мать умершего дважды безуспешно обращалась в ГП по этому поводу.

В Генпрокуратуре также проинформировали, что проверка по факту смерти Бондаренко продолжается.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

В Витебске прошел Марш памяти Романа Бондаренко

У жителя Витебска в поезде украли 4,6 тыс. долларов

Тихановская объявила о создании Народного трибунала

Чемпион мира по тайскому боксу Дмитрий Шакута готов вместо Александра Лукашенко сразиться с ресторатором Вадимом Прокопьевым

История девушки, на которую в Новополоцке напал маньяк. «Я знаю, что это может случиться с каждым»

 

Генпрокуратура проверка Роман Бондаренко тело
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
нож в сердце мужчина
Житель Шумилинского района, обвиняемый в убийстве, заключен под стражу
Следственным управлением УСК по Витебской области расследуется
084
Оппозиция предлагает создать миссию с участием ЕС и России для вывода Беларуси из кризиса
Член президиума Координационного совета и руководитель
0130
Беларусь понижает уровень участия в «Восточном партнёрстве»
Беларусь понижает до экспертного уровень участия в
0274
В Вильнюсе неизвестные забросали картошкой посольство Беларуси
Неизвестные в Вильнюсе бросили картошку на территорию
0295
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)