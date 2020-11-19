Генпрокуратура заявила, что родственники Бондаренко уклоняются забрать его тело

Генпрокуратура Беларуси заявила, что матери Романа Бондаренко сообщили о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына.

«До настоящего времени родственники умершего уклоняются забрать тело Романа Бондаренко», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры в среду.

В ведомстве подчеркнули, что «в связи с завершением ряда первоначальных экспертных исследований утром 16 ноября в Генеральной прокуратуре матери Романа Бондаренко сообщили о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына», пишет агенство «Интерфакс-Запад».

«Позже представители Генпрокуратуры и Госкомитета неоднократно предлагали забрать тело сына для погребения и оказать помощь в организации похорон», — уточнили в Генпрокуратуре, подтвердив это аудиофайлом разговора с родственниками Бондаренко.

При этом там отметили, что «16 ноября на интернет-ресурсах активно распространялась информация о том, что родителям не отдают тело Романа Бондаренко, умершего 12 ноября» и что якобы мать умершего дважды безуспешно обращалась в ГП по этому поводу.

В Генпрокуратуре также проинформировали, что проверка по факту смерти Бондаренко продолжается.