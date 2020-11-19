Евразийский банк развития готов инвестировать в белорусские госпроекты

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Евразийский банк развития готов инвестировать в белорусские государственные проекты. Об этом заявили в руководстве финансовой организации.

Объем инвестиций уже составляет более 940 миллионов долларов. До конца года он превысит миллиард.

Один из крупнейших текущих проектов, в котором участвует Евразийский банк, реконструкция дороги М-10 от границы с Российской Федерацией. Кроме того, банк предложил пакеты антикризисных мер крупнейшим белорусским предприятиям – «Беларуськалий», «БелАЗ», «Витебскэнерго», «Минскэнерго» и станкостроительной отрасли.

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