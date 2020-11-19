33 международного фестиваля современной хореографии IFMC в 2020 году не будет. Вспоминаем как это было

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С 18 по 23 ноября в Витебске должен был состоятся знаменитый танцевальный форум IFM, где традиционно съезжаются именитые и начинающие коллективы, готовые представить на суд зрителей своё видение нового искусства. И каждый раз это что-то новое, самобытное, не похожее на прошлые постановки. В 2020 году фестиваль грации, изящества и современного хореографического искусства прошел бы в 33 раз. Однако в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой фестиваль в этом году пришлось отменить.

33 международного фестиваля современной хореографии IFMC в 2020 году не будет. Вспоминаем как это было
Фотограф: Вячеслав Побединский

До 10 ноября рассматривался вопрос об изменении статуса фестиваля на национальный, но данный формат не предусмотрен Положением о фестивале.

Между тем, авторы идеи проведения фестиваля Марина Романовская и Эдуард Чернивчан заверили жителей Витебска, что международный фестиваль не отменяется, а лишь переносится на следующий год.

Надеемся, что так и будет. А пока для всех поклонников фестиваля Центр культуры совместно с Телерадиокомпанией «ВИТЕБСК» готовит сюрприз. Это пять выпусков «ВЕЧЕРНЕГО ВИТЕБСКА» с 23 по 27 ноября, посвящённых IFMC. Первые два расскажут о коллективах и постановках гостевой программы, третий – о белорусской современной хореографии, а четвёртый – о международном конкурсе. Видеоархив с фрагментами эксклюзивных постановок уже собран, а также получены видеоприветствия со всех уголков мира.

Не останется забытым и 65-летие со дня рождения Евгения Панфилова – российского хореографа, танцовщика, деятеля культуры, энтузиаста свободного танца, создателя труппы «Балет Евгения Панфилова». Завершающая телепрограмма будет посвящена именно ему.

Организаторы фестиваля предлагают зрителям и поклонникам поддержать форум, выложив в социальные сети закулисные кадры с хештегом #мойIFMC или прислать на почту ГЦК.

Мы присоединяемся к этой акции и размещаем фотографии Вячеслава Побединского с прошлого фестиваля. Вспоминаем как это было прекрасно!

Премьера. Хореографический драматический спектакль театра Вахтангова  — «Анна Каренина» на музыку Альфреда Шнитке. Хореограф Анжелика Холина.

33 международного фестиваля современной хореографии IFMC в 2020 году не будет. Вспоминаем как это было

33 международного фестиваля современной хореографии IFMC в 2020 году не будет. Вспоминаем как это было

33 международного фестиваля современной хореографии IFMC в 2020 году не будет. Вспоминаем как это было

33 международного фестиваля современной хореографии IFMC в 2020 году не будет. Вспоминаем как это было

 

Спектакль академического театра «Киев Модерн Балет» по повести Николая Гоголя «Вий» Хореограф Раду Поклетару. Музыка Александра Родина.

33 международного фестиваля современной хореографии IFMC в 2020 году не будет. Вспоминаем как это было

33 международного фестиваля современной хореографии IFMC в 2020 году не будет. Вспоминаем как это было

33 международного фестиваля современной хореографии IFMC в 2020 году не будет. Вспоминаем как это было

Одноактный  балет «Лабиринт»  и «Человек воздуха».Театра «Балет Еегения Панфилова» на музыку Равеля.

 

Танцевальный спектакль «OSKARA» от KUKAI DANTZA DANCE COMPANY.

33 международного фестиваля современной хореографии IFMC в 2020 году не будет. Вспоминаем как это было

33 международного фестиваля современной хореографии IFMC в 2020 году не будет. Вспоминаем как это было

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