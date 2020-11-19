33 международного фестиваля современной хореографии IFMC в 2020 году не будет. Вспоминаем как это было

С 18 по 23 ноября в Витебске должен был состоятся знаменитый танцевальный форум IFM, где традиционно съезжаются именитые и начинающие коллективы, готовые представить на суд зрителей своё видение нового искусства. И каждый раз это что-то новое, самобытное, не похожее на прошлые постановки. В 2020 году фестиваль грации, изящества и современного хореографического искусства прошел бы в 33 раз. Однако в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой фестиваль в этом году пришлось отменить.

До 10 ноября рассматривался вопрос об изменении статуса фестиваля на национальный, но данный формат не предусмотрен Положением о фестивале.

Между тем, авторы идеи проведения фестиваля Марина Романовская и Эдуард Чернивчан заверили жителей Витебска, что международный фестиваль не отменяется, а лишь переносится на следующий год.

Надеемся, что так и будет. А пока для всех поклонников фестиваля Центр культуры совместно с Телерадиокомпанией «ВИТЕБСК» готовит сюрприз. Это пять выпусков «ВЕЧЕРНЕГО ВИТЕБСКА» с 23 по 27 ноября, посвящённых IFMC. Первые два расскажут о коллективах и постановках гостевой программы, третий – о белорусской современной хореографии, а четвёртый – о международном конкурсе. Видеоархив с фрагментами эксклюзивных постановок уже собран, а также получены видеоприветствия со всех уголков мира.

Не останется забытым и 65-летие со дня рождения Евгения Панфилова – российского хореографа, танцовщика, деятеля культуры, энтузиаста свободного танца, создателя труппы «Балет Евгения Панфилова». Завершающая телепрограмма будет посвящена именно ему.



Организаторы фестиваля предлагают зрителям и поклонникам поддержать форум, выложив в социальные сети закулисные кадры с хештегом #мойIFMC или прислать на почту ГЦК.

Мы присоединяемся к этой акции и размещаем фотографии Вячеслава Побединского с прошлого фестиваля. Вспоминаем как это было прекрасно!

Премьера. Хореографический драматический спектакль театра Вахтангова — «Анна Каренина» на музыку Альфреда Шнитке. Хореограф Анжелика Холина.

Спектакль академического театра «Киев Модерн Балет» по повести Николая Гоголя «Вий» Хореограф Раду Поклетару. Музыка Александра Родина.

Одноактный балет «Лабиринт» и «Человек воздуха».Театра «Балет Еегения Панфилова» на музыку Равеля.

Танцевальный спектакль «OSKARA» от KUKAI DANTZA DANCE COMPANY.