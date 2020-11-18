В Новополоцке обсудили развитие инновационно-промышленного нефтехимического кластера

Витебская область
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В Новополоцке за одним столом собрались представители разных ведомств и предприятий, чтобы обсудить развитие инновационно-промышленного нефтехимического кластера.

Три года назад «Нафтан» вместе с Полоцким госуниверситетом и городскими властями создали площадку, которая объединила всех, кто в регионе занят в нефтехимической отрасли. В местном вузе открыли лабораторию, где студенты и учёные проводят исследование продукции, дают советы по качеству, сообщает ОНТ.

На предприятии завершается большая модернизация стоимостью полтора миллиарда долларов. Здесь построили семь новых установок, осталось ввести последний объект. «Нафтан» углубит переработку углеводородного сырья до 90%, это уровень ведущих мировых предприятий. Перспективы и эффективность кластера обсудили на выездном консультативном совете, созданном при Совете Республики.

В составе Новополоцкого нефтехимического кластера уже восемь участников, соглашение о сотрудничестве подписано с компанией из Китая, заинтересованность проявляют предприятия России и Западной Европы.

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