Под Витебском проходят тренировки единственной в Беларуси миротворческой роты

Армия
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На полигоне под Витебском тренируется единственная в Беларуси миротворческая рота, которая создана на базе 103-й воздушно-десантной бригады. Военнослужащие почти ежедневно отрабатывают боевую подготовку.

В ходе тренировки отрабатывается огневая подготовка, эвакуация раненых, выполняются элементы тактической и инженерной подготовки, отрабатываются действия группы в различные моменты атаки.

Кроме того, военнослужащие проходят специальные альпинистские курсы и изучают английский язык. Сегодня в миссии Временных сил ООН задействованы пять военнослужащих из Беларуси. Но готов к выполнению международной миссии целый взвод. С момента участия национального миротворческого контингента в первой миссии прошло 10 лет.

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единственная в Беларуси миротворческая рота под Витебском тренировки
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