Масочный режим действует по всей Беларуси

Обязательный масочный режим сегодня объявлен в Брестской, Гродненской и Могилёвской областях. Таким образом, он уже действует по всей стране. Выход на плато по количеству заболевших в стране ожидается к Новому году, об этом сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения.

В частности, ношение масок теперь в местах массового скопления во многих районах и областях уже не рекомендация, а правило. К тому же не стоит забывать про социальную дистанцию и обработку антисептиком. При этом отмечается, что коечного фонда в достатке, врачи готовы оказать помощь каждому пациенту и провести соответствующе лечение. Пополнен и резерв врачей.