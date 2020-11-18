Масочный режим действует по всей Беларуси

Беларусь
Опубликовано

Обязательный масочный режим сегодня объявлен в Брестской, Гродненской и Могилёвской областях. Таким образом, он уже действует по всей стране. Выход на плато по количеству заболевших в стране ожидается к Новому году, об этом сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения.

В частности, ношение масок теперь в местах массового скопления во многих районах и областях уже не рекомендация, а правило. К тому же не стоит забывать про социальную дистанцию и обработку антисептиком. При этом отмечается, что коечного фонда в достатке, врачи готовы оказать помощь каждому пациенту и провести соответствующе лечение. Пополнен и резерв врачей.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

В Витебске прошел Марш памяти Романа Бондаренко

У жителя Витебска в поезде украли 4,6 тыс. долларов

Тихановская объявила о создании Народного трибунала

Чемпион мира по тайскому боксу Дмитрий Шакута готов вместо Александра Лукашенко сразиться с ресторатором Вадимом Прокопьевым

История девушки, на которую в Новополоцке напал маньяк. «Я знаю, что это может случиться с каждым»

 

беларусь коронавирус масочный режим
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Вильнюсе неизвестные забросали картошкой посольство Беларуси
Неизвестные в Вильнюсе бросили картошку на территорию
0272
Обязательный масочный режим ввели во всех районах Витебской области
С 16 ноября во всех районах Витебской области введен
0280
В Беларуси перепрофилируют лаборатории для тестирования на COVID-19
В Беларуси перепрофилируют максимум лабораторий для
0539
В Витебске перепрофилируют областной роддом для оказания помощи женщинам с COVID-19
Витебский областной клинический родильный дом с завтрашнего
0499
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)