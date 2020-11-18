БЖД назначила более 70 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников. С 24 декабря 2020 года по 11 января 2021 года БелЖД назначила дополнительные поезда и увеличила периодичность курсирования поездов в межрегиональном и региональном сообщении. Об этом говорится на сайте БЖД.

В праздничные и предпраздничные дни поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск–Гомель, Минск–Брест, Минск–Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск–Друя), Полоцк–Минск, Минск–Пинск, Минск–Светлогорск, Гомель–Витебск, Гродно–Кричев–Коммунары.

Напоминаем, что реализация проездных документов на поезда межрегиональных в пределах республики открывается за 45 суток до отправления, на поезда региональных линий бизнес-класса – за 20 суток до отправления.